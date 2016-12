Russia, al voto simbolo del rublo

18:45 - La Banca Centrale della Federazione Russa ha indetto sul proprio sito un sondaggio per scegliere il simbolo grafico ufficiale per la storica moneta russa, il rublo, un simbolo che possa competere con quelli celebri del dollaro e dell'euro. Gli utenti sono invitati a scegliere tra cinque varianti stilizzate dell’immagine, selezionate tra migliaia di proposte giunte dalle organizzazioni e da privati cittadini.

L'iniziativa - La questione per trovare una cifra stilizzata come emblema per la valuta di Mosca, risale ai tempi della fine dell’Urss e per anni ha continuato a suscitare grande interesse, specialmente con l’ingresso dell’euro sul mercato monetario. L’iniziativa però ha scatenato polemiche: se da una parte il capo della commissione giudiziaria della Duma, Pavel Krasheninnikov, sottolinea il peso e il prestigio crescente del rublo nell'economia mondiale, gli esperti e gli economisti russi criticano il concorso come “fuori luogo” e dichiarano che il Paese avrebbe bisogno di affrontare con soluzioni urgenti i problemi economici, visto il periodo di recessione che l’ha colpito.