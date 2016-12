Romeo e Giulietta afghani: decapitati dalla famiglia di lei

15:58 - Paesi dove storie come quelle di Montecchi e Capuleti o Tristano e Isotta, sono all'ordine del giorno. Notizie di cronaca nera che nessuno vorrebbe mai leggere e invece... Questa volta tocca a due innamorati afghani che andando contro la volontà delle famiglie, hanno pagato con la vita la loro sfida alle rigide tradizioni locali

Storia di un tragico amore - Non è una novità che in alcuni Paesi ci sia una mentalità chiusa rispetto alle relazioni di coppia, certo è che arrivare a sequestrare e decapitare membri della propria famiglia per questo, probabilmente è troppo anche a Kabul.

Due giovani afghani sfidano tutto e tutti per far valere il loro amore ma invano. Secondo una ricostruzione offerta dalla polizia, accortisi della fuga, i genitori della ragazza si sono recati a casa del suo compagno con il pretesto di regolarizzare il fidanzamento. Una volta entrati in casa però hanno sequestrato i due, li hanno portati nel cimitero vicino alla residenza del giovane e li hanno brutalmente decapitati.

Identificare la causa - I responsabili della Commissione indipendente afghana per i diritti umani (Aihrc) di Helmand hanno condannato subito la famiglia della ragazza per duplice omicidio. Cercando poi di analizzare le cause di queste tragedie amorose hanno sottolineato come simili incidenti siano in aumento negli ultimi anni. "La ragione profonda di questa terribile vicenda - hanno detto - sono la carenza di istruzione, l'insicurezza e i valori della tradizione" che restano ancora molto, o troppo radicati.