18:07 - Il presidente iraniano, Hassan Rohani, in occasione di un incontro con il ministro degli Esteri Emma Bonino, ha dichiarato che l'Italia è la "porta" che l'Iran può usare per creare fiducia reciproca con l'Europa. "L'Italia ha giocato il ruolo di partner importante della Repubblica islamica e finora ha funzionato da porta per le relazioni con l'Europa", ha spiegato Rohani.