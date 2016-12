Rohani cinguetta con inventore di Twitter

16:50 - Il nuovo corso politico in Iran passa anche da Twitter. Il presidente iraniano Hassan Rohani ha risposto al cinguettio provocatorio del fondatore del popolare sito di microblogging Jack Dorsey.

"Buona sera presidente. I cittadini dell'Iran possono vedere i vostri tweet?", chiede Dorsey riferendosi al divieto di utilizzo dei social network in vigore nella Repubblica islamica. La risposta di Rohani dall’account segreto @HassanRouhan non si fa attendere: ''Buonasera @Jack. I miei sforzi sono orientati a garantire che la mia popolazione possa essere in grado di accedere a tutte le informazioni globali com'è loro #diritto".

Poche battute, un grande segnale di apertura all’uso di Internet in Iran.