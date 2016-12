Rogo a Londra, pompieri richiamati

01:01 - I pompieri di Londra che dovevano aderire a uno sciopero nazionale, come previsto dal loro sindacato, sono stati richiamati in servizio a causa di un vasto incendio in un deposito di rottami a Dagenham, a est della capitale. Nel domare le fiamme sono impegnati circa 120 vigili del fuoco con 20 squadre. Per la London Fire Brigade, nel deposito ci sono 1.500 tonnellate di rottami e potrebbero servire diverse ore per domare del tutto l'incendio.