05:57 - Alla fine del 2014 non vi saranno più militari britannici in Afghanistan. Lo ha assicurato il premier, David Cameron, durante una visita a sorpresa alle truppe dispiegate nella provincia meridionale afghana di Helmand. Parlando al contingente presente nella base di Camp Bastion, Cameron ha ricordato come "già nel 2010 avevamo detto che alla fine del 2014 non sarebbe restato alcun nostro soldato in Afghanistan".