18:21 - Sono rientrati in Italia tre dei quattro tifosi della Lazio arrestati dalla polizia polacca il 28 novembre scorso e rilasciati giovedì a Varsavia. Il gruppo è giunto all'aeroporto romano di Ciampino con un volo low cost. Ancora in Polonia, invece, gli altri 18 supporter del club di Roma fermati la stessa sera per gli scontri avvenuti poco prima di una partita di Europa League.