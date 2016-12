Riapre la Statua della Libertà: tutti in coda

17:59 - Dopo 12 giorni di chiusura per lo shutdown del governo federale, la Statua della Libertà ha riaperto i battenti al pubblico grazie alla decisione dello stato di New York di addossarsi, almeno temporaneamente, i costi di gestione. Sin di prima mattina una lunga fila di turisti si è formata ai moli di imbarco dei barconi che da Battery Park, nel sud di Manhattan, fanno la spola con Liberty Island. Ogni anno milioni di turisti visitano la Statua della Libertà - nel 2011 sono stati quasi quattro milioni - generando un giro d'affari di quasi 200 milioni di dollari. Per consentirne la riapertura, lo stato di New York ha accettato di sborsare 61,600 dollari al giorno.