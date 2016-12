Regno Unito, primo sì a donne vescovo Via libera dal sinodo chiesa anglicana

17:12 - Il sinodo generale della chiesa d'Inghilterra ha approvato la proposta per l'ordinazione delle donne vescovo. E' il primo via libera alla storica riforma che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno. I voti a favore sono stati 378, 8 quelli contrari e 25 le astensioni. Sconfitta l'ala più tradizionalista che, fino a oggi, era sempre riuscita ad avere la meglio.

Soltanto l'anno scorso infatti una proposta di ordinamento simile era stata bocciata in un'altra riunione del sinodo. "E' una grande notizia, ma è ancora troppo presto per stappare una bottiglia di champagne", ha commentato l'arcivescovo di York, John Sentamu, fra i maggiori sostenitori della riforma.



L'approvazione definitiva dovrebbe arrivare durante le riunioni del sinodo generale che si terranno nel 2014 fra luglio e novembre, sebbene il clero più tradizionalista potrebbe cercare ancora di opporsi o di ritardare la conclusione dell'iter.



L'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, il primate della chiesa anglicana, in questi mesi si è impegnato per arrivare a un cambiamento che viene invocato da molti. Anche il sostegno del governo è sempre stato molto forte.



La "benedizione" di Cameron - Durante il Question Time alla Camera dei Comuni, il premier David Cameron ha ribadito il suo totale appoggio all'ordinamento delle donne vescovo. Il primo ministro ha anche suggerito che la prima delle donne vescovo, una volta nominata, possa avere una corsia preferenziale per entrare rapidamente fra i membri della chiesa anglicana all'interno della Camera dei Lord. "Il governo - ha annunciato Cameron - è pronto a collaborare con la chiesa per vedere quanto prima come far entrare le donne vescovo nella Camera dei Lord".