Referendum in Svizzera: bocciata l'iniziativa sui salari equi

16:26 - E' stata formalmente bocciata in Svizzera l'iniziativa popolare "1:12. Per salari equi", che chiedeva di fissare un rapporto massimo di 1 a 12 fra lo stipendio più alto e quello più basso in una stessa azienda. Il testo è stato respinto dalla maggioranza dei 26 cantoni, come ha annunciato l'agenzia di stampa svizzera Ats.

Tutti i cantoni finora scrutinati si sono opposti alla proposta: il "no" varia dal 56,9% di Ginevra al 77% di Zugo. Stando alle proiezioni realizzate per la televisione svizzera, la quota dei contrari dovrebbe attestarsi a livello nazionale al 65%. Respinti anche gli altri due testi in votazione oggi in Svizzera, quello sulle deduzioni fiscali per i genitori che accudiscono i figli in casa rinunciando per questo ad un'attività lucrativa e quello su un aumento della tassa annuale per circolare sulle autostrade, da 40 a 100 franchi svizzeri.