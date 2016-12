Raid israeliano, Olp: regalo Natale

14:49 - "E' stato un 'regalo di Natale' criminale il raid israeliano in cui una bimba palestinese di circa 4 anni è rimasta uccisa il 24 dicembre a Deir el-Balah, a Gaza". Lo sostiene il negoziatore capo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, Saeb Erekat, secondo cui Israele in questa circostanza si è macchiato di un crimine di guerra. Tel Aviv ha eseguito gli attacchi dopo l'uccisione di un manovale da parte di un cecchino palestinese.