14:22 - L'esercito francese ha ucciso dei non meglio identificati combattenti a Bangui, in Repubblica Centrafricana, durante nuovi scontri. Lo riferisce un portavoce dell'esercito francese, dopo che giovedì, in seguito al via libera dato dall'Onu, la Francia ha lanciato le operazioni militari nel Paese, dilaniato dalla guerra civile.