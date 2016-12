R. Ceca, cade teleferica: un morto

00:41 - Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite nella caduta di una teleferica nella stazione sciistica di Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca. I cinque, tre adulti e due bambini, si trovavano sulla struttura che, ha riferito la polizia, era utilizzata normalmente per trasportare dei carichi a uno chalet. La vittima è un adulto, morto sul colpo. Tre dei feriti, due donne e uno dei bambini, versano in gravi condizioni.