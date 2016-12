Pussy Riot, Nadia trasferita in Siberia

18:03 - Nadia Tolokonnikova, la leader delle Pussy Riot, è arrivata in una colonia nella regione di Krasnoiarsk, nella Siberia orientale, per finire di scontare la sua condanna a 2 anni per una preghiera punk anti Putin nella cattedrale di Mosca. Lo ha annunciato il delegato per i diritti umani Vladimir Lukin. La giovane è stata sistemata in un reparto sanitario su sua richiesta.

Nadezhda, questo il vero nome della cantante-attivista, è stata trasferita nei suoi luoghi di origine, come ha spiegato Lukin: "Tolokonnikova è originaria della regione di Krasnoiarsk, è registrata a Norilsk e scontare la pena in questa regione contribuirà alla sua risocializzazione".



Ma le persone per lei più importanti, ossia il marito Piotr Verzilov e la figlia, vivono a Mosca, distante più di 4mila chilometri dal nuovo centro di detenzione.



Prima la leader delle Pussy Riot era detenuta in Mordovia, 600 chilometri a est della capitale russa. E' stata lei a chiedere il trasferimento denunciando minacce da parte del vicedirettore del carcere e inumane condizioni di vita e di lavoro.