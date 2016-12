09:42 - La corte suprema russa ha bocciato la sentenza di condanna per le Pussy Riot e ne ha ordinato il riesame ritenendo che vi siano motivi per cancellare o modificare la pena. Secondo i giudici, infatti, il tribunale di primo grado non ha indicato le prove dell'odio contro un gruppo sociale, ha negato il differimento della pena nonostante i figli delle imputate siano minorenni e ha ignorato una serie di attenuanti.