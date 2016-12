Programma nucleare Iran: vicino uno storico accordo tra gli Usa e Teheran

07:34 - Il Segretario di Stato John Kerry, inaspettatamente, sarà a Ginevra nel pomeriggio per incontrare il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif. Lo afferma la Nbc. Secondo alcune fonti è possibile che si arrivi a un accordo "storico" entro venerdì. "Raggiungere un accordo con Teheran è di gran lunga preferibile rispetto a far aumentare le tensioni che potrebbero portare a un scontro", ha detto Barack Obama.

Questo incontro è il segno tangibile che, nelle ultime ore, i colloqui tra i vertici di Teheran e il gruppo 5+1 sulla difficile questione atomica potrebbero aver fatto passi da gigante. In una situazione così delicata la prudenza è obbligatoria, ma i media americani citano fonti secondo le quali già venerdì Kerry e Zarif potrebbero mettere una firma congiunta su un "protocollo di accordo" che segnerebbe un primo passo molto significativo verso una intesa generale e onnicomprensiva.



Pochi minuti dopo la notizia del viaggio di Kerry, anticipata dalla Associated Press, lo stesso Barack Obama, ai microfoni sempre della Nbc, seppure tra mille prudenze, ha in qualche modo confermato il netto miglioramento del clima: "Raggiungere un accordo con Teheran sul dossier nucleare - ha detto il presidente - è di gran lunga preferibile rispetto a far aumentare le tensioni che potrebbero portare a un scontro".

br>C'è quindi ottimismo anche se è lo stesso Dipartimento di Stato Usa a gettare acqua sul fuoco con un comunicato che annuncia la missione di Kerry ostentando però cautela.