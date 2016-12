Preso super latitante di Al Qaeda: mente degli attacchi ambasciate Usa

01:31 - Catturato in Libia da non meglio precisati "uomini armati" il super-ricercato terrorista di Al Qaeda Nazih Abdul-Hamed Nabih al-Ruqai, considerato mente dei sanguinosi attentati contro le ambasciate Usa a Nairobi e Dar es-Salaam nel 1998: lo scrive il New York Times, citando fonti informate sui fatti. Ora il terrorista è nelle mani degli Stati Uniti.

Anas al-Liby è stato catturato in un'operazione congiunta dell'esercito americano, della Cia e dell'Fbi, secondo quanto riferito da funzionari americani. La sua cattura mette fine a una caccia all'uomo durata 15 anni. Le autorità libiche, rivelano le fonti, sono state preventivamente informate delle operazioni. Il sospetto è stato in cima alla lista dei più ricercati latitanti del governo degli Stati Uniti, almeno dal 2000, quando un tribunale di New York lo aveva incriminato per aver pianificato gli attacchi alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania. L'FBI aveva offerto una taglia di fino 5 milioni di dollari per informazioni.



Questo è un ulteriore duro colpo all'organizzazione terroristica fondata da Osama Bin Laden. Abu Anas sembra che abbia avuto un ruolo anche nell'attacco al consolato americano di Bengasi dove lo scorso anno era rimasto ucciso l'ambasciatore Christopher Stevens.