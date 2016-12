06:19 - Sono circa 3,5 milioni gli elettori chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Georgia, piccola repubblica caucasica dell'ex Urss che ha tagliato i ponti con Mosca durante l'era Saakashvili, virando decisamente verso l'Europa e la Nato. I seggi, in tutto 3655, sono stati aperti alle 8 ora locale (le 6 in Italia) e chiuderanno alle 20 ora locale (le 18 in Italia). In lizza Bidzina Ivanishvili e Davide Bakradze.