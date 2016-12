Prendono il sussidio di disoccupazione ma sono milionari grazie ai sex party

10:04 - Per lo Stato tedesco erano disoccupati e, ogni mese, percepivano regolarmente il sussidio. La coppia di coniugi di Francoforte, però, di quell'assegno non aveva alcun bisogno: aveva infatti accumulato una vera e propria fortuna grazie a festini hot a pagamento: 180 euro a partecipante in ciascuna delle 450 feste organizzate. Sono stati colti in flagrante dagli esattori, che ora li intimano a pagare un milione di euro di multa per evasione fiscale.

I funzionari del fisco li hanno incastrati presentandosi, ovviamente senza invito, proprio a uno dei sex party. Hanno bussato alla porta di una stanza d'albergo della capitale economica della Germania e hanno presentato il salato conto: un milione di euro.



I due, di 51 e 49 anni, avrebbero iniziato la loro carriera di "pr" nel 2005 ottenendo un enorme successo.