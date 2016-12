Praga: la Zemanova al party sexyLa figlia del presidente dà scandalo

14:14 - Ha diciannove anni, è bionda, avvenente e molto nota in Repubblica Ceca. E' Katerina Zemanova, figlia del presidente Milos Zeman, che ha gettato i vertici di Praga nell'imbarazzo per aver partecipato ad un festino a luce rosse non risparmiandosi in atteggiamenti disinibiti. In seno al governo ceco un episodio simile era già avvenuto: lo scorso giugno una piccante vicenda di corruzione aveva costretto il premier Necas alle dimissioni.

Nelle foto e nei video circolate sul web Katerina assiste a uno spettacolo hard di attori e attrici del mondo del porno, indossando abiti molto succinti: minigonna cortissima, camicetta scollata e tacchi vertiginosi. La Zemanova ha cercato di smentire la faccenda dichiarando che la ragazza delle immagini non sarebbe lei ma una sua sosia. Ma la debole difesa non ha convinto la Repubblica Ceca.



La figlia del presidente è molto conosciuta a Praga: durante la campagna presidenziale di Zeman ha prestato il volto in diversi spot elettorali e a vittoria avvenuta ha accompagnato il padre in molte occasioni ufficiali. Contrariamente alla riservatissima mamma Ivana, Katerina ama essere sulle prime pagine del gossip ceco che la ritrae spesso con l'ultima fiamma o in vacanza. Dell'imbarazzante vicenda ancora nessuna reazione dal presidente Zeman, attualmente in viaggio in Israele.



Gli scandali a luci rosse non sono una novità per il governo ceco. Nel giugno di quest'anno il premier Petr Necas è stato costretto a dimettersi dopo il coinvolgimento in uno scandalo di corruzione. In carcere anche l'amante Jana Negoya che aveva incaricato i servizi segreti militari di spiare la moglie di Necas, Radka Necasova, con la quale il premier sta divorziando.