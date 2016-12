00:31 - Oltre dieci milioni di argentini, l'equivalente del 25% della popolazione del Paese sudamericano, vivono attualmente in condizioni di povertà. E' la conclusione dell'ultimo rapporto dell'Osservatorio sociale dell'Università cattolica argentina. In base allo studio, inoltre, quasi metà dei lavoratori ha un posto precario. Secondo un'altra ricerca del quotidiano "La Nacion", circa 3 milioni di persone in Argentina sono denutrite.