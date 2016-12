Polonia,confermato fermo per tifosi

21:49 - Per 12 tifosi della Lazio è stato confermato lo stato di fermo in Polonia per più di 48 ore in attesa del giudizio. Secondo il portavoce dell'ambasciata italiana ci sono ancora diversi tifosi che verranno processati. Tutti gli altri sono già stati rilasciati, dopo aver ricevuto multe o altre sanzioni. L'unità di crisi presso l'ambasciata sta raccogliendo informazioni ma non conferma per ora le condanne fino a sei mesi di reclusione.