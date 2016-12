Pilota d'aereo in tempo reale

11:39 - Il pilota collassa (e poco dopo decede) nella cabina di pilotaggio, il piccolo aereo Cessna vaga nel cielo verso lo schianto: sembra la trama di un thriller anni '70, ma è successo veramente sopra Humberside, in Inghilterra. E il lieto fine è giunto grazie all'altropasseggero del velivolo, un 77enne, John Wildey, che senza mai avere minimamente avuto esperienze del genere nella sua vita, ha preso in mano i comandi e - guidato da terra - è riuscito a portare a termine le procedure per l'atterraggio di emergenza dopo 70 minuti di volo e tre tentativi abortiti. "Volevo solo scendere giù", ha dichiarato una volta a terra Wildey