Terra,primi segni vita in Australia

07:43 - I primi segni di vita sulla Terra? Sono in Australia. Un complesso ecosistema microbico scoperto in rocce sedimentarie ben preservate di quasi 3,45 miliardi di anni fa, nella regione desertica di Pilbara, è infatti il più antico segno di vita conosciuto sul nostro pianeta. Il ritrovamento, da parte di ricercatori australiani e statunitensi, potrà aiutare a meglio comprendere l'evoluzione del sistema solare.

Le Strutture Sedimentarie Indotte Microbicamente, o MISS, sono state trovate in un insieme di rocce chiamato Dresser Formation, a ovest della cittadina di Marble Bar. Schegge di roccia sono state analizzate dai ricercatori, che hanno trovato evidenze di gruppi di microbi nei sedimenti. ''Riteniamo che sia la più antica evidenza di vita sulla Terra, che precede di alcuni milioni di anni i microfossili scoperti finora'', scrive Wacey sulla rivista Astrobiology.



''La regione di Pilbara contiene alcune delle migliori, più antiche e meno deformate rocce sedimentarie sulla Terra'', aggiunge. ''Microbi e batteri amano vivere in comunità'', spiega Wacey. ''Questi microbi vivevano in strati che richiedevano differenti gradienti chimici per sopravvivere. Quindi i batteri che amavano la luce si trovano verso la cima, e gli altri verso il fondo''. La Terra era un luogo molto differente tre miliardi e mezzo di anni fa, con temperature e livelli del mare molto più alti. Le comunità batteriche, come quella scoperta nel Pilbara, sono state la forma di vita più avanzata per diversi miliardi di anni, prima che cominciassero a svilupparsi forme più complesse. All'epoca non vi era ossigeno, ma abbondanza di CO2 e di metano, e gli oceani erano molto più caldi.



La scoperta può essere significativa per la ricerca spaziale, secondo Wacey: ''Ecosistemi di questo tipo potrebbero essere scoperti dal veicolo Curiosity che si trova già all'opera su Marte. Se riuscisse a raccogliere dei campioni per confrontarli con quelli scoperti sulla Terra, si potrebbe concludere che un tempo vi era vita su quel pianeta''.