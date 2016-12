10 dicembre 2013 Pechino, immigrati vivono nei tombini: le autorità cinesi costrette a murarli I sotterranei erano diventati infatti case per numerosi immigrati che si sono trasferiti nella Capitale. Non solo rifugi di emergenza ma delle vere e proprie abitazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:50 - L'unica soluzione trovata dalle autorità di Pechino è stata quella di murare i tombini di alcune zone della città. I sotterranei erano diventati infatti case per numerosi immigrati cinesi che si sono trasferiti nella Capitale. Non solo rifugi di emergenza ma delle vere e proprie abitazioni come ha raccontato il 52enne Wang, trasferitosi da un villaggio della periferia a Pechino per lavorare in autolavaggio e mantenere i suoi tre figli agli studi. L'uomo ha vissuto per circa 20 anni nei quattro metri quadrati del "sotto-tombino": "Perfetto in inverno perché caldo, ma con qualche problema in estate quando spesso avvenivano delle perdite di acqua", ha raccontato Wang.