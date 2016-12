06:10 - L'uomo arrestato dalla polizia francese non è l'attentatore che ha scatenato il terrore a Parigi. Nonostante una notevole somiglianza con l'identikit, la persona è stata infatti rilasciata dopo la verifica, da parte delle autorità, dell'attendibilità del suo alibi. E' ancora in fuga, quindi, il responsabile delle sparatorie avvenute nel palazzo che ospita il quotidiano Libération e, successivamente, nel quartiere Defense.

Al momento della sparatoria al quotidiano, la persona fermata dagli agenti non era in centro città. Si trovava dal proprio medico, nella Val de Marne, a est della Capitale.



L'ostaggio: "E' pronto a tutto" - L'automobilista che lunedì è stato preso in ostaggio dall'attentatore di Parigi ha raccontato agli inquirenti che l'uomo è "pronto a tutto e ha con sé una bomba".



L'identikit - Una nuova foto dell'attentatore di Parigi, questa volta con i contorni netti e in primo piano, è stata diffusa martedì mattina dagli inquirenti francesi. L'immagine lo ritrae in piedi in una stazione della metropolitana ed è stata tratta da una delle videocamere di sorveglianza della RATP, l'azienda della metro. A tracolla, l'inseparabile borsa con le armi.



L'identikit parla di uomo di tipo europeo, tra i 35 e i 45 anni, alto tra l'1,70 e l'1,80 metri, capelli brizzolati. Sulle immagini delle videocamere di sorveglianza, appare con un berretto e una barba di due o tre giorni



La polizia aveva individuato il suo Dna - Gli inquirenti avevano anche reso noto che "la polizia è in possesso del Dna" dell'attentatore che ha sparato nella redazione di Liberation e in una banca nel quartiere della Defense.