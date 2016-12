26 dicembre 2013 Parigi, direttore italiano di teatro in auto contro l'Eliseo Fermato dalle forze dell'ordine Attilio Maggiulli, era stato già bloccato ieri per aver dato fuoco a un Arlecchino. Ha agito per denunciare il taglio dei fondi al teatro della Comédie italienne Tweet google 0 Invia ad un amico

19:03 - Il direttore di un teatro parigino, Attilio Maggiulli, è stato fermato a Parigi dopo aver tentato di sfondare il cancello principale dell'Eliseo a bordo di un'auto. Lo scrive il sito di Le Monde, secondo cui l'uomo è di nazionalità italiana. Secondo la polizia, "avrebbe agito per denunciare la mancanza di fondi". Maggiulli è stato immediatamente bloccato dalle forze dell'ordine ed è stato portato in ospedale per "esami".

Era stato già fermato per aver dato fuoco a un Arlecchino - L'uomo che con la sua auto ha cercato stamattina di sfondare il cancello dell'Eliseo era stato già fermato ieri pomeriggio nei dintorni dell'hotel Marigny, non lontano dal palazzo presidenziale francese. Lo scrive il sito di Le Monde citando fonti della polizia, secondo cui si tratta di Attilio Maggiulli, direttore della Comédie italienne, un teatro situato nel 14esimo arrondissement. Secondo la fonte, ieri Maggiulli ha tirato fuori dalla sua auto "un Arlecchino dandogli fuoco dopo averlo cosparso di alcool e ha poi lanciato volantini per la strada per denunciare i tagli delle sovvenzioni al suo teatro". "L'uomo è stato quindi fermato, ascoltato e poi rilasciato senza nessuna accusa da parte della procura", ha riferito la fonte di polizia aggiungendo che "la sua azione di stamani sembra essere legata alla rivendicazione sul taglio dei fondi".



Un testimone: "Uomo estratto incosciente dall'auto" - "E' stato estratto in stato di incoscienza dalla sua auto" Maggiulli. Lo riferisce una commerciante della zona, Marie-Mathilde, al quotidiano Le Parisien. "Ho sentito un gran botto e visto una macchina grigia. La polizia e la guardia repubblicana si sono precipitato", ha aggiunto la testimone. Secondo il giornale, l'auto risulta rubata ed è stata subito rimossa. All'interno è stato trovato liquido infiammabile.