Papa Francesco nominato ancheuomo meglio vestito del 2013

17:12 - L'uomo meglio vestito del 2013 è Papa Francesco, che già era stato nominato "uomo dell'anno" da Time. A decretarlo è la popolare rivista maschile "Esquire". La direzione del mensile ha ammesso che si tratta di una scelta poco convenzionale; tuttavia, secondo la rivista, la decisione del Pontefice di astenersi dall'indossare abiti appariscenti riflette un'umiltà raramente vista nei suoi predecessori.

"Il suo modo di vestire - ha commentato Mark-Evan Blackman, professore aggiunto di design abbigliamento maschile al Fashion Institute of Technology - riflette davvero la sua mentalità. Ricordo quando Giovanni Paolo II fu sepolto, indossava quelle ricche scintillanti scarpe rosse. Quando l'attuale Papa è stato eletto e ha deciso di non indossare le scarpe rosse, quello è stato un segno che rifletteva il suo approccio alla funzione del suo ruolo".



"Papa Francesco - scrive Esquire - ha mostrato tanto con i suoi gesti simbolici, pagando ad esempio il conto dell'albergo di proprietà della Chiesa, oppure lavando i piedi ai detenuti, due delle quali donne, durante il Giovedì Santo. In parole povere il Papa ha capito che l'abbigliamento maschile esprime il carattere dell'uomo che lo indossa".