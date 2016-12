Pakistan, un falco guida i talebani: "Stop ai negoziati con il governo"

16:11 - Il Ttp, il movimento talebano pachistano, ha un nuovo leader. E' il 39enne Maulana Fazlullah, che succede ad Hakimullah Mehsud, ucciso pochi giorni fa. Considerato un "falco", Fazlullah ha deciso di respingere immediatamente l'offerta di negoziati lanciata del governo di Islamabad, come spiegato dal portavoce del Tehrek-e-Taliban Pakistan, Shahidullah Shahid: "Il mullah Fazlullah è contrario a trattare".

L'uccisione di Mehsud ha di nuovo scardinato i fragilissimi equilibri dell'area, tanto che il presidente afghano, Hamid Karzai, criticò l'attacco, "giunto in un momento sbagliato". L'elezione di un "falco" come Fazlullah alla guida del movimento armato clandestino blocca infatti sul nascere quel processo di pace in procinto di essere avviato.



Il portavoce dei talebani pachistani, Shahidullah Shahid, ha fugato ogni dubbio in merito: "Non ci saranno ulteriori negoziati, poiché il mullah Fazlullah è contrario a trattare con il governo del Pakistan".



Conosciuto con il nome di "Mullah Radio" per i tanti messaggi trasmessi via etere, Maulana Fazlullah è originario della valle dello Swat, dove guida il movimento denominato Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi.



Il Consiglio talebano, la Shura, ha deciso di affiancargli, in qualità di vice, Sheikh Khalid Haqqani.