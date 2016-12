10:28 - Il governatore della provincia nord-occidentale pachistana, Pervaiz Khattak, ha minacciato di bloccare i rifornimenti per le truppe Nato in Afghanistan se gli Stati Uniti non sospenderanno i blitz dei droni sui territori tribali del Pakistan. Khattak, riportano i media locali, ha anche rivolto un appello ai talebani affinché "entrino in un dialogo concreto con il governo centrale".