Pakistan, kamikaze uccide 2 agenti

06:43 - Almeno due soldati sono stati uccisi e altre sette feriti in un attentato nel Nord Waziristan, il distretto tribale del Pakistan dove ci sono le basi dei talebani. Le vittime erano a bordo di un veicolo nell'area di Shawa, vicino all'Afghanistan. L'esplosione, causata dal kamikaze, ha distrutto il mezzo su cui viaggiavano i militari. In un altro incidente sette militanti islamici sono morti in un'esplosione accidentale di un autobomba.