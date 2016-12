Pakistan, Hamid Karzai critica l'uccisione di Hakimullah Mehsud

08:10 - "In un momento sbagliato". Così il presidente afghano, Hamid Karzai, ha criticato l'uccisione del leader talebano Hakimullah Mehsud, colpito da un drone americano venerdì nel Pakistan nord occidentale. Lo ha riferito un comunicato ufficiale della presidenza emesso da Kabul. Karzai ha detto che l'attacco è avvenuto, appunto, "in un momento sbagliato", ma spera che non ci siano conseguenze sul processo di pace.

Ma l'uccisione di Mehsud scuote anche il Pakistan. Il primo ministro, Nawaz Sharif, ha infatti convocato un consiglio di gabinetto per discutere della vicenda e delle conseguenze sul negoziato con i ribelli. Il ministro degli Interni, Chaudhry Nisar Ali Khan, "farà il punto sulla situazione della sicurezza interna e sulla strategia del governo per rivedere alcuni aspetti delle relazioni con gli Usa", riferisce una fonte.



Intanto è stata convocata una seduta congiunta dei due rami del Parlamento dedicata a esaminare gli sviluppi dell'attacco con drone che ha decapitato il movimento armato clandestino del Tehrik-e-Taleban alla vigilia dell'apertura di negoziati con il governo.