06:26 - E' allerta attentati in Pakistan per la ormai imminente festività sciita dell'Ashura, nel decimo giorno del mese sacro di Muharram. Le autorità hanno sospeso il servizio di telefonia mobile in cinque città della provincia meridionale del Sindh, tra cui Karachi. Dispiegati reparti dell'esercito per proteggere luoghi sacri e mercati: imposto il divieto di assembramento.