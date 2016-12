01:39 - Almeno cinque persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in una duplice esplosione avvenuta in serata in un quartiere sciita di Karachi, città portuale del Pakistan meridionale. Lo ha reso noto la poliza locale. Secondo le informazioni disponibili le due esplosioni, alla distanza di un minuto, sono avvenute sulla Ancholi Road vicino ad un noto ristorante dove molta gente sostava per prendere il tè e mangiare.