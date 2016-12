02:00 - Almeno tre sospetti militanti sono stati uccisi nel blitz di un drone della Cia che ha colpito una casa nel Waziristan meridionale. Lo ha reso noto la tv di Stato pachistana. Si tratta del quindicesimo attacco di un drone in Pakistan nel 2013, avvenuto nel momento in cui il governo sta esercitando il massimo sforzo per convincere il movimento dei talebani Tehrek-e-Taliban Pakistan ad aderire a un processo di pace.