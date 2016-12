02:03 - L'aeroporto internazionale di Jacksonville, in Florida, è stato evacuato per la presenza di un pacco sospetto. Lo stesso portavoce dello scalo ha confermato la presenza delle squadre anti-bomba. Secondo il racconto di alcuni testimoni, ma non c'è alcuna conferma ufficiale, due uomini sarebbero stati arrestati dagli agenti di polizia. Uno sarebbe stato placcato mentre tentava di allontanarsi con una borsa in mano.