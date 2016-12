Tgcom24 >

Omicidio-suicidio negli Usa: tra le vittime una donna italiana e il figlio 21 novembre 2013 Omicidio-suicidio negli Usa: tra le vittime una donna italiana e il figlio Barbara Giomarelli, biologa ricercatrice, viveva in Maryland da dieci anni. Morto anche il marito. A dare l'allarme l'altra figlia della coppia

22:26 - Una donna italiana di 42 anni, Barbara Giomarelli, è rimasta uccisa, insieme al figlio di tre mesi, Samuel, e al marito 40enne, Benyam "Ben" Asefa, nel Maryland, Stati Uniti. La conferma giunge dai familiari della donna, biologa ricercatrice nata a Siena. Secondo lo sceriffo della Contea di Frederick, sembrerebbe un "caso di omicidio-suicidio".

La donna si trovava negli Usa da circa dieci anni dove si era trasferita per lavoro ed era sposata da sei anni. A dare l'allarme, sempre secondo quanto riferiscono gli investigatori americani, sarebbe stata l'altra figlia della coppia, una bambina di 5 anni, che sarebbe riuscita ad uscire dall'abitazione e ad avvisare i vicini che hanno immediatamente chiamato la polizia.



All'interno della casa sono stati trovati i tre corpi con ferite d'arma da fuoco e una pistola. Sulla porta della villetta c'era ancora il fiocco azzurro esposto dopo la nascita del bimbo ucciso. La bambina è stata visitata dal servizio di pronto intervento sanitario e non avrebbe riportato ferite. I tre corpi sono stati trasportati al Medical Examiner's Office di Baltimora per l'autopsia.