Olimpiadi Russia 2014, media: Angela Merkel non andrà a giochi di Sochi

11:23 - La cancelliera tedesca Angela Merkel a febbraio non andrà a Sochi, in Russia, per i giochi olimpici. Al suo posto vi sarà il ministro degli Interni, Thomas de Maiziere, a rappresentare la Germania. E' quanto scrive il settimanale Focus. Si rafforza così l'ombra del boicottaggio dei leader occidentali verso le olimpiadi di Putin, sotto accusa per le violazioni dei diritti umani.