Olanda, pulisci il parco e ricevi come ringraziamento la birra

17:07 - Per combattere i problemi si vagliano migliaia i opzioni e si pensano ad altrettante soluzioni più o meno discutibili per ottenere il risultato sperato. Come racconta l'International New York Times, ad Amsterdam il comune ha deciso di "pagare" le birre agli alcolisti cronici che regolarmente disturbano le persone che frequentano il parco di Oosterpark. No, non è una follia così gratuita; in cambio loro dovranno pulire l'area verde affinché diano anche un senso e delle regole alla loro vita.

Rainbow Group Foundation - Questo il nome dell'associazione che ha dato il via al progetto finanziato anche dai comuni cittadini. Per ora, prevede che una ventina di ubriaconi che normalmente creano disturbo alle persone che frequentano il parco per sport o relax vengano retribuiti tre volte alla settimana con circa 10 euro, cinque lattine di birra e qualche presa di tabacco in cambio di una accurata pulizia dell'area verde e di un comportamento più corretto. Diciamo che pur essendo un'azione che non migliora il loro grado di sobrietà, almeno li tiene occupati. Raibow Foundation è l'organizzazione non governativa che si batte da tempo per aiutare gli eroinomani, le persone con disturbi psichici e i poveri. Un'iniziativa che ha generato consensi ma anche parecchie critiche.