Olanda, prete "smemorato" sospeso

16:56 - Una dimenticanza che costa cara. Un sacerdote della cittadina di Vinkeveen, nella diocesi di Utrecht, ha ricevuto una sospensione destinata a far parlare di sè: il religioso ha dimenticato alcune parole durante la messa. Non si trattava, però, di una celebrazione qualsiasi.

Harry Huis In't Veld, cattolico di 64 anni, si è scordato durante la cerimonia del Giovedi Santo, i versi della consacrazione. La comunione è stata invalidata e da martedì 8 ottobre, dopo aver visionato "la pratica", al prete è stato vietato di officiare per un anno intero.



Una punizione eccessiva secondo il prete che si è lamentato con i suoi superiori a Utrecht. Per la diocesi, l'omissione invalida tutta la celebrazione del Giovedi Santo. Per la parrocchia non sarebbe la prima volta.





"La Chiesa è abituata a violazioni durante le celebrazioni", spiega il sito di informazione olandese ad.nl. L'episodio di Pasqua è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Dopo i passi falsi precedenti, la diocesi era stata anche esplicitamente messa in guardia dal prete". Al sacerdote non è rimasto che accettare la punizione: durante quest'anno, avrà certamente tempo per ripassare i testi sacri.