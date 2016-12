09:54 - Se è vero che una risata vi seppellirà, un abbraccio potrebbe portarvi in galera. Per lo meno in Arabia Saudita, dove due giovani sono stati arrestati proprio perché si abbracciavano in strada. Le loro, oltrettutto, non erano effusioni che potessero scandalizzare: i ragazzi avevano semplicemente aderito alla campagna "Free Hugs", "abbracci gratis", che spinge ad abbracciare liberamente chiunque lo voglia quale dimostrazione di fratellanza.

Tutto è partito dal video caricato su YouTube da un altro saudita, Bandr al-Swed, il quale ha aderito alla campagna "Free Hugs" e ha postato le immagini dei propri abbracci con sconosciuti: "Dopo aver visto che la campagna ha preso piede in molti Paesi - ha raccontato il giovane ad Al Arabiya - ho pensato che avrebbe potuto portare felicità anche nei mio".



Il video ha ispirato altri due giovani, Abdulrahman al-Khayyal e un amico, che hanno iniziato ad offrire abbracci in una delle principali vie dello shopping della capitale, Riad. E qui sono stati arrestati dalla polizia religiosa (che ufficialmente si chiama "Commissione per la propozione della virtù e la prevenzione del vizio), con l'accusa di aver violato la sharia offendendo il pubblico pudore.