Obamacare, rinvio piccole imprese

06:00 - L'amministrazione bama ha deciso di rinviare di un anno, sino al novembre 2014, la possibilità per le piccole imprese, con meno di 50 dipendenti, di iscriversi al programma Obamacare. Una decisione che offre più tempo, alla luce del caos in cui versa il sito in cui potersi iscrivere ai servizi previsti della controversa riforma sanitaria. Il governo ha previsto che i datori di lavoro possano utilizzare intermediari per comprare le polizze.