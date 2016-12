10 dicembre 2013 Obama stringe la mano a Raul Castro durante la commemorazione di Mandela Sudafrica, gesto di disgelo senza precedenti: gli Stati Uniti e Cuba sono stati per oltre 50 anni ai ferri corti Tweet google 0 Invia ad un amico

19:11 - In un gesto di disgelo senza precedenti, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha stretto la mano al leader cubano Raul Castro allo stadio di Johannesburg dove i due si trovano per la commemorazione di Nelson Mandela. Il leader di Cuba, riferisce l'agenzia Reuters, ha sorriso quando Obama gli ha stretto la mano prima di salire sul podio per parlare e salutare Nelson Mandela definendolo "un gigante della storia".



"Non era prevista" - La stretta di mano tra Barack Obama e Raul Castro "non era programmata": lo afferma un responsabile della Casa Bianca.