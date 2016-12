Obama stanzia 100 mln contro Aids

01:09 - Il presidente americano Barack Obama, ha annunciato lo stanziamento di altri 100 milioni di dollari per sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie contro l'Aids, sostenendo che gli Usa devono "continuare a impegnarsi per una generazione libera dall'Aids". In questi anni, ha proseguito, "sono stati fatti progressi straordinari, e ora la malattia non è più una sentenza di morte". Ma la lotta deve andare avanti: "Possiamo vincere questa battaglia".