Obama si scusa per legge su sanità

00:39 - Barack Obama s'è detto dispiaciuto che alcuni americani possano perdere la loro attuale assicurazione per effetto dell'entrata in vigore della sua riforma sanitaria. Il clamoroso 'mea culpa' è stato espresso in un'intervista alla Nbc. "Dobbiamo lavorare duro - ha detto Obama piuttosto imbarazzato - e assicurare tutti che stiamo facendo di tutto per risolvere i gravi problemi in cui si trovano queste persone in seguito alla riforma".