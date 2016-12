05:58 - "Sono fiducioso che riusciremo a mantenere la scadenza del 30 novembre per assicurare la registrazione nel sito della Obamacare a un'ampia maggioranza di americani". Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama rassicura i suoi fan nel corso di una telefonata online, anche se avverte che non sarà facile. "Ho bisogno di tutto il vostro aiuto - aggiunge -, di voi volontari per aiutare le persone a iscriversi in altri modi".