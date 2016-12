00:13 - Secondo il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, John Fitzgerald Kennedy "resterà un simbolo forte della storia americana". "E' riuscito a catturare l'idealismo e la capacità di immaginazione di un Paese" ha detto Obama in una intervista alla Abc. In quanto a sé il presidente ha detto che quelli del secret service "svolgono un lavoro straordinario, e per questo quello della sicurezza non è un problema che mi preoccupa".