Obama: default peggio di shutdown

12:57 - Il default degli Stati Uniti, che comporterebbe uno "shutdown dell'economia", sarebbe di gran lunga peggiore di uno shutdown del governo. Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, nel discorso settimanale. "Non pagherò alcun riscatto in cambio della riapertura del governo e non pagherò, certamente, alcun riscatto per un aumento del tetto del debito", ha aggiunto. Bisogna mettere fine a uno shutdown "dannoso" e "incauto".