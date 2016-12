Obama: default come bomba atomica

11:41 - "Sono pronto a discutere con i repubblicani, ma dico no allo shutdown e alla minaccia di creare un caos economico". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, nel corso di una conferenza stampa, a proposito di un rischio di default degli Usa. "Come ha detto Warren Buffett, il default sarebbe una bomba nucleare, un'arma troppo orribile - ha ammonito Obama - per solo pensare di usarla".

"Riaprire il governo, innalzare il tetto del debito, evitare il disastro non è una concessione a me o ai democratici. Questo deve essere molto chiaro", ha spiegato Obama dicendosi pronto a "parlare e negoziare su tutto" a patto che ci sia "buona fede". Ciò vuol dire assicurare prima possibile un voto sullo shutdown e scongiurare il default che scatterebbe esattamente tra 200 ore.



"Immagine Usa rovinata" - "Lo shutdown sta rovinando la nostra immagine nel mondo; è come dire che noi, l'America, non paghiamo i nostri debiti. E' irresponsabile - ha detto il presidente - . E' come nella vita privata: non è possibile negoziare se pagare o meno le proprie bollette, i propri debiti, in tempo. Quelli bisogna pagarli, poi si discute del resto". Un default, ha detto Obama, sarebbe "assurdo, catastrofico", provocherebbe "uno shutdown dell'economia, sulle spalle innanzitutto delle famiglie e delle imprese americane. Per la prima volta in 225 anni di storia - ha aggiunto - non saremmo più in grado di onorare i nostri impegni e obblighi finanziari. Sarebbe un caos", ha ripetuto.



"Alla Cina: abbiamo sempre pagato i debiti" - "Gli Stati Uniti hanno sempre pagato il conto e continueranno a farlo", è poi il suo messaggio alla Cina e agli altri Paesi che hanno espresso grande preoccupazione per il rischio del primo default della storia Usa.



"Rischio terrorismo c'è ancora" - "Il nocciolo duro di al Qaeda è stato decimato, ma in Africa ci sono gruppi regionali legati ad al Qaeda e alcuni di essi sono in grado di colpire oltre i loro confini. Per questo continueremo a combatterli", ha aggiunto Obama, spiegando che le azioni intraprese sono innanzitutto per la difesa degli interessi degli Stati Uniti. "Abu Anas al-Libi ha contribuito a realizzare complotti in cui sono stati uccisi degli americani e sarà portato davanti alla giustizia", ha detto il presidente parlando del cittadino libico accusato degli attentati alle ambasciate Usa in Kenya e Tanzania nel 1998 e catturato sabato scorso a Tripoli dalle forze speciali americane.