05:57 - "Il Congresso faccia il suo mestiere e eviti al Paese un devastante dafault". Così recita una polemica nota diffusa dalla Casa Bianca al termine dell'incontro tra Barack Obama e i leader parlamentari di Camera e Senato. "Il Presidente - si legge nel comunicato - rimane fiducioso che prevalga il buon senso, e che il Congresso non solo faccia il suo lavoro di riaprire il governo, ma anche agisca per pagare le spese che ha già approvato in passato".